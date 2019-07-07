台灣本土劇一直占有固定收視率，一家成立2年的娛樂公司以台南為背景故事編成舞台劇《女人心》，找來一群知名本土硬底子演員，演出台語音樂劇場，演員們從電視螢幕轉戰舞台，8月3日將在台南市立文化中心首演，7日在友愛街舉辦簽名會，吸引追星粉絲到場。

這部《女人心》音樂劇場，以音樂舞台劇方式呈現，演員包括方馨、王建復、蘇晏霈、吳定謙等人，台南場演唱者為金曲歌王桑布伊，因為以故事背景設定在台南，首場與第2場演出都在台南舉辦。

演出以演、唱兩種方式穿插進行，故事跨越清朝、日治與現代三個時空，藉由不同時代女性在家族中的各種角色，訴說家族變遷，整部舞台劇音樂部分加入《望春風》、《空笑夢》等台語歌，透過舞台劇演出，讓更多年輕人了解台語的美，對台灣土地有更深的情感連結。

這場音樂劇以女性堅毅生命為創作概念，獲得不少企業認同，已有多家企業出資購票，並將門票捐給婦女公益團體進場欣賞。

(中時 )