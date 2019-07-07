蔡英文總統今天出席促轉會「反省記憶-平復司法不法之第三、四波有罪判決撤銷公告儀式」，她說，公告有罪判決的撤銷還給當事人公道，只有推動轉型正義的社會工程，還原了真相，記取了教訓，台灣社會才能克服歷史傷痛，成為更加成熟的民主共同體。

蔡英文致詞時表示，去年十月，同樣是在這個地方，過去「警備總部軍法處」的現場，我們見證了促轉會第一次公告撤銷以前政府不正當的判決。那天，她也向大家保證：「轉型正義雖然遲到，但是從現在開始，絕對不會缺席」。

從去年到現在，促轉會陸續公布了第二波、第三波跟第四波撤銷有罪判決的名單。一共有5837位徹底擺脫了罪名和前科。 蔡英文提到，這裡頭有二二八事件的受難者，有白色恐怖時期為了主張民主、或者是因為讀了幾本書，就被羅織罪名的受難者。也有當時政府權力鬥爭下的犧牲者，像是孫立人將軍相關的案件。

她強調，不論案件當事人是本省籍、外省籍還是原住民，也不論當時他們在政治理念或政黨屬性有多少不同，凡是在威權統治時期，政府侵害人權錯誤的判決，我們都要徹底平反。這就是轉型正義要做的第一件事。

對於社會各界關心的美麗島事件、陳文成命案等案件，被列為「永久機密」的檔案，她也會依據《政治檔案條例》，領導國安單位一一重新檢討機密等級，把該還原的真相盡可能來還原。

蔡英文也引用殷海光在1960年代《自由中國》的話：「自由、民主、人權保障的要求，不會永遠被霸占權力的少數人所阻止」，強調台灣的民主經驗證實了這一點。

她說，我們撤銷這些判決，不足以平反他們心理的創傷，因為確實他們沒有犯罪。政府只是撤銷了一個罪名，但是我們必須要告訴社會大眾、全體國人、更是我們所有的受難者，「你們沒有犯罪，你們是勇敢的，我們要謝謝你們」。

她也跟所有的政治受難前輩、家屬、以及每一位參與轉型正義的朋友們說：「大家都辛苦了」。我們繼續來努力，讓陽光照耀在美麗島，讓沉冤的積雪都融化，讓台灣的民主能夠更加茁壯，讓我們更有自信立足在世界上。

(工商 )