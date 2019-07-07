有人說「政治，是高明的騙術」，商場多得是爾虞我詐，自稱為政治素人的郭台銘，爭取國民黨總統提名，將其縱橫商場50載的經驗，搬到政治舞台上，揮灑得淋漓盡致，他說一旦當選總統，從0至到6歲的小孩，散盡家財，都願意幫忙養，如此大的口氣，對照他過去開出的「投資台灣」支票，郭台銘是紮紮實實的大「臭彈」！

2019年3月17日，郭台銘與高雄市長韓國瑜同框簽署合作備忘錄，鴻海要在高雄興建全新智慧工廠，記得當時郭台銘公開指出，鴻海在高軟的基地，現約有300位員工，「經過『十年磨一劍』之後，正是擴大、加速招募人才的時候，希望能夠快速增加到3000人。」

10年可以磨好一劍，郭董在高雄的投資呢?2008年6月，郭台銘為慶賀馬英九入主總統府，拉著當時行政院長劉兆玄的手，共同宣佈「鴻海愛台灣三部曲」：富士康返台上市、鴻海亞洲區最大轉運中心移至高雄港、在台投資千億元造鎮計畫。

10年，總統選了兩次，藍綠江山都變了一回，「鴻海愛台灣三部曲」變成「三不曲」：跟說的不一樣、不知下文，還有不了了之。

郭台銘說19億元投資高雄，現在還是個大餅，當初說好的「5年內創造3000名軟體工程師就業機會」，兩個5年都過去了，現只聘約500位員工，原來說是要設雲端「研發」中心，蓋出來的卻是個雲端「資料」中心。

郭董效率差嗎？他曾以河南鄭州擴廠為例，從項目籌備、廠房興建到開工投產 ，前後只用了1個月，郭台銘因此誇口說這是世界第一的「鄭州速度」。郭台銘總說自己是郭「懂」，卻令人搞不懂「鄭州速度」為何在台灣就「龜速」了？

還有「千億造鎮計畫」呢？郭台銘當時郭向劉兆玄表示，要投入千億元在新北興建數字環保科技城，承諾6個月內提方案，別說6個月了，劉兆玄離開行政院都10多年，也寫了好幾本書了，「鎮」不知在何方？千億造鎮計畫成了「千億大臭彈」！

2014年6月郭台銘從台北、台中到雲林都喊出「工者有其屋」計畫，說要用BOT方式為工程師興建住宅，但這些年過去了，請問「工者有其屋」了嗎？

還有從2008年到2014年間，郭台銘喊出的投資「苗栗太陽能電池與模組」、「加碼投資台中2000億」、「整合苗栗、雲林、台中市變成智慧城市」等等，不是「不知下文」，就是「不了了之」，2019年，準備選總統了，郭式「臭彈」又來轟炸台灣。

2014年底大選前，郭台銘又在高雄宣稱要加碼投資，當時民進黨發言人陳其邁發話，要郭：「別拿投資做政治操作的工具！」顯然，政治素人郭台銘頗深諳「政治是高明的騙術」這回事，但他又比真正的政治圈中人，多了商場上爾虞我詐的「臭彈」能耐。

(中時電子報)