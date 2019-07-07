為保護旅客遭刺身亡的鐵路警察李承翰的靈堂原設在嘉義市立殯儀館內，但因館內空間較小，昨日在停車場旁搭建大型靈堂供民眾弔唁，李承翰的公祭將在16日上午舉行，考量到會有全國特地的弔唁者，殯儀館可能無法容納，正與嘉義市府接洽借用原台灣燈會場地。

李承翰為保護乘客性命不幸殉職，事發至今不少民眾自發性送花束到鐵路警察局高雄分局嘉義派出所前向李員致敬，也有重機車隊號召百名車友到嘉義車站前獻花悼念，位於嘉義市立殯儀館的靈堂也陸續有民眾前往弔唁。

鐵路警察局高雄分局副分局長王新樹表示，因原有靈堂空間不足，已在市立殯儀館大型停車場旁另外搭建大型靈堂，讓各地來的民眾弔唁，也感謝各界的關心。

至於16日的告別式，王新樹說，市立殯儀館原已安排最大容量的祭拜廳，但因李承翰殉職是全國矚目事件，當天預期會有來自全台的弔唁者，擬在嘉義市區另覓適合場所，目前屬意將靈堂設在嘉義市原台灣燈會位置（新生路、啟明路口），詳細細節正在與嘉義市府研商中。

(中時 )