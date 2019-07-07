移工酒駕恐飯碗不保！台中市警方攔查印尼籍移工蘇姓男子，騎電動車自行車且全身酒味，員警欲進行酒測，但蘇擔心在台灣酒駕恐遭其解聘後出境，最後警開罰2400元拒測罰單，呼籲雇主及仲介公司應向移工加強宣導。

警方指出，當時盤查蘇姓男子全身酒味濃，經檢試棒檢測有酒精反應，並告知酒後騎乘電動自行車在台灣是不允許的，當下印尼籍移工很驚訝，因為不懂台灣酒駕法令相關規定，以為喝酒騎電動自行車沒有違反規定，經警方告知新修酒駕法規及相關權利後，蘇男拒絕接受酒精測試。

台中市警察局長楊源明表示，台中警方對於「酒駕零容忍」，對於酒駕民眾、乘客以及酒駕拒檢、拒測等，一律嚴加取締；根據統計，2018年逾400件外籍移工因酒駕廢止其聘僱許可，刑期執行完畢後出境。警方呼籲，電動自行車是動力交通工具，為法令規範內，超過酒測超標0．25毫克，依照違反公共危險罪移送。

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(中時 )