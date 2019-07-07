長榮空服員罷工事件6日宣告落幕，勞動部、勞資雙方都認為關鍵轉折是在「最後這3天」，工會並認為「不秋後算帳條款」獲得資方讓步。(中央社)

長榮罷工17天落幕，資方付出代價數10億的營運成本，也賠了長年企業形象，2千多位空服員當初8大訴求節節敗退，幾乎「慘輸」收場。對此，宅神朱學恒嘲諷工會，一次就把勞權跟工運形象破壞殆盡。不僅談判全盤皆輸，還要編理由貽笑大方，這樣叫民眾怎麼支持罷工？

朱學恒今在臉書上發文表示，這個工會罷工一次真是把勞權跟工運形象破壞殆盡。好好地爭取權益不好嗎？結果整天都在模仿騙人布(日本漫畫海賊海的虛構角色，他立志成為勇敢的海上戰士)，談判全盤皆輸，還要編理由貽笑大方。你這樣叫民眾怎麼支持罷工？

對於空服員工會發起的這場罷工，網友幾乎一面倒惡評，當6月20日拍桌走人那一刻，就注定是要失敗了，什麼鬼都沒要到，最後搖尾乞憐，只為了一張免死金牌。」、「這個工會和罷工真的很像鬧劇……長榮最後為何要答應協商？真的很扯」、「重點：八大訴求一場空，公司虧損沒年終，工會+空姐輸到幾乎跪地求饒…結論：鬧劇一場！！！」

(中時電子報)