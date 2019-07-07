香港反對修訂《逃犯條例》示威持續，有網民號召7日下午，由尖沙嘴梳士巴利花園遊行到高鐵西九龍站。遊行現場掛起訴求的布條，寫着撤回修例、收回「暴動」定性、撤銷抗爭者控罪等訴求。

約下午4時左右，遊行人士陸續抵達終點高鐵西九龍高鐵站，遊行發起人之一劉穎匡表示，遊行人士可以自行解散，沿廣東道或柯士甸站離開。警方則呼籲，遊行終點並無公眾集會活動，呼籲遊行人士沿油麻地或經柯士甸站離開。

有持高鐵車票的示威者通過車票檢查，進入西九龍高鐵站內。該名示威者高舉「香港撐住」海報，高叫「我要真普選」、「釋放義士」，以及「撤回612暴動定性」等口號。他入站後不久，隨即向港鐵職員及警方要求離開車站，該名男子最終由港鐵職員及警方陪同下離開。

多名民主派人士參與遊行，包括公民黨譚文豪、郭家麒及剛做完手術的陳淑莊等。陳淑莊稱，先前「616遊行」及「七一遊行」她都未能到場參與，但有幫忙製作道具。而今天身體情況許可，就親自到場參與。

(中時 )