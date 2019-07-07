時代力量黨團主任、高雄黨部主委陳惠敏7日宣布參選高雄市鳳山區立法委員，時代力量秘書長陳孟秀、黨團總召徐永明委員、立委黃國昌等重量級成員都到場聲援。陳惠敏強調，當選後將專注在勞權、產業轉型、性別平權三大議題。

陳惠敏強調，過去三年台灣113席立委通過了毫無道德底線的《勞基法》修惡、《工輔法》、《平均地權條例》，剝奪下一代幸福，預支了下一代的資源。未來有機會當選，她將關注勞權提升、產業轉型、性別平權三大議題。

秘書長陳孟秀表示，陳惠敏身為高雄在地人，對高雄有深厚的理解與濃厚的感情，三年來更在黨團累積了大量的專業與經驗，可以將時代力量所代表的新政治送入國會。黨團總召徐永明稱讚陳惠敏對法案與問政的熟悉度遠超過多數立委，堪稱「時代力量第六席」。

立委黃國昌強調，2020年要阻止藍綠兩黨在立法院過半，陳惠敏在法案草擬、質詢內容、法案進度、議事程序，熟悉與認真程度超過所有人，陳惠敏是高雄人在藍綠惡鬥之外、優質的選擇。

(中時 )