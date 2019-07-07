中信兄弟看板球星「恰恰」彭政閔，打拼19個球季，在7日對戰富邦悍將的比賽中，首打席從陳品學手中敲出生涯第2000支安打，為中職史上第二人。

彭政閔賽前已達成1999支安打「聽牌」，昨日休息沒有先發，今日扛下先發第七棒，第2局對戰悍將先發投手陳品學，147公里的速球擊成中外野方向安打，為生涯第2000支安打，是繼張泰山後中職史上第二人。不僅外野的兄弟球迷大喊：「彭政閔我愛你！」連悍將球迷也不斷為彭政閔歡呼，這位中職人氣王受愛戴程度可見一斑。

達陣2000安後，中信兄弟也邀請「恰爸」和恰恰在場邊進行短暫的合影留念，記錄這歷史性的一刻，不過可惜最後是黃鈞聲擊出雙殺結束這回合。

張泰山以36歲的年紀，1720場出賽、7152打席、6478打數達成，為中職史上第一人，而彭政閔則是40歲、1757場出賽、7211打席、5998打數達陣生涯2000安。

目前彭政閔生涯得分1074分，也僅差張泰山所締造的生涯1075得分一步，很有機會能在近幾場比賽打破，成為新的「恰恰障礙」。

(中時電子報)