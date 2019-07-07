為了爭取國民黨總統提名，郭台銘提出了連串「政見」，包括打造台東為第一個AI城市、翻轉雲林、將全球夥伴請來台灣投資，增加投資機會，年輕人有工作，到「0-6歲國家養」、「徵富人稅」，雖然引起各方討論，然而，當認真檢視，就像他曾說自己「我是半瓶水，響叮噹」。

「0-6歲國家養」，是郭台銘提出來的「少子化、高齡化」的解方，然而，少子化的問題，不是一句「0-6歲國家養」就能解，如果這麼簡單，全球70多億人口中，就沒一個腦子靈光的人？

況且，光是「錢從那裡來？」就是大哉問。郭台銘提出的方案有二，一是，「散盡家財，在所不惜」；一是，徵富人稅。

且不論，郭台銘散盡家財能養多久，而是郭台銘曾說過，當上了總統後，就會把財產「幾乎」全數捐出去，如果，財產都捐出去，「郭先生，你還會有財產嗎？」或是說，所謂的捐，就是用來養孩子？

可是，2007年4月時，郭台銘說過，個人財產將用於「科技研發」、「教育藝文」、「醫療生技」等領域；2008年7月時，郭台銘與曾馨瑩的訂婚宴上宣佈，將個人財產的九成捐作公益，還做了公證，他要用經營企業的效率經營慈善事業，幫助真正需要的人。如果家財都來養孩子了，「科技研發」、「教育藝文」、還有「醫療生技」該如何？

再來看富人稅，郭台銘提出「要對全國最有錢的前1000人給予有級距的課稅」，估計課到1600億元。但是郭台銘的根據是什麼？連公認為是財稅專家的前行政院長林全都曾說過：「徵富人稅，稅收有限」，也難怪同為總統參選人的朱立倫會笑，要郭去查一下，2018年台灣繳所得稅1億元以上的人，只有123人。

2002年11月，英業達集團副董事長溫世仁猶在世時，郭台銘說他跟溫世仁比，不過就是聲音大的半瓶水，還要記者「一定要寫下來，我是半瓶水，響叮噹！」所以，如果郭真心想要為人民服務，郭台銘應該要像當年面對溫世仁時，知道自己不知道什麼，而不是老認為自己什麼都懂。

(中時電子報)