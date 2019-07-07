鐵路警察李承翰以25歲年輕生命，捨身殉職保護自強號旅客安全義行，獲得國人一致推崇，有人建議在嘉義車站為他設銅像紀念，鐵路警察局和台鐵都樂觀其成，將由相關單位研議。

鐵路警察局高雄分局表示，贊成民眾的這項建議；台鐵表示，嘉義車站已登錄為古蹟，需經嘉義市政府文化局文資審議，將遵照上級指示辦理；市府文化局表示，由台鐵提計畫送文資審議，只要位置適當樂觀其成。

鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰，3日晚間執勤時遭刺傷送醫急救，4日上午不治殉職，各界表示哀悼。李承翰將於16日舉行告別式，靈位將入祀忠烈祠，迄今他的家人還不敢將這不幸消息告訴他的91歲祖母。

連日來各界捻香致意者包括警界、工商企業、民間團體等，連嘉義重機車隊也自發性相約到嘉義車站獻花悼念，並向第一線警察致敬；還有號召設立「警察訴訟基金」照顧第一線員警，獲得企業各界迴響。

(中時電子報)