◎ 韓國瑜向中間選民喊話 2020下架蔡政府

國民黨總統初選民調在即，黨內掀起韓粉與郭粉大戰，為避免分裂，國民黨今（7）天下午舉行反鐵籠公投抗議，黨內五位總統參選人齊聚一堂，會場一片旗海飄揚。高雄市長韓國瑜上台致詞前，支持者長按瓦斯汽笛聲，情緒來到最高點。韓演講特別向綠營、中間選民喊話，蔡政府執政三年來「為何不奮鬥打拚」，2020下架蔡英文政府。

◎ 罷工害觀光業損失22.4億元 長榮開始賠償旅行業代墊款

長榮航空空服員昨日結束長達17天的罷工行動，從罷工日至昨日，共影響27萬8420人次，長榮營收損失27.8億元，旅行業也深受連累。據統計，6月台來旅客僅較去年同期增加8.68％，遠低於5月的23.5％，學者估算，觀光業者約因此損失22.4億元。旅行公會表示，長榮針對旅行業者代墊款的賠償，首波已在5日賠付，約已受理5家旅行社。

◎ 台裔教授竊美晶片技術至陸恐遭判最高219年徒刑

美國加州大學洛杉磯分校台裔工程師石怡池因涉嫌違反美《國際緊急經濟權力法》中針對部分產品未經授權出口的禁令，將軍用晶片出口至中國大陸，以及犯有洗錢、郵件與匯款詐欺、偽造報稅表、向政府機構作出虛假陳述、串謀未經授權進入受保護的電腦獲取資料等罪，美國司法部2日宣布，石怡池面臨法定刑期最高達219年。

◎ 反送中九龍大遊行午後高鐵車票停售

有香港市民因不滿港府拒絕撤回《逃犯條例》修訂及回應示威者其他訴求，今日（7月7日）發起九龍大遊行，由尖沙嘴遊行到高鐵西九龍站。多項公共交通安排受到影響。其中，港鐵已於今早10時許宣布，即時停售中午起今日的所有列車班次車票。另外，至少31條巴士線需要改道。

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(中時電子報)