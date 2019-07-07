長榮罷工空服員7日中午結束最後一班排班靜坐，空服員開心領回三寶。（賴佑維攝）

長榮空服員罷工結束，外界關心空服員何時能取回三寶（護照、台胞證、員工證）？桃園市空服員職業工會幹部表示，需要本人到罷工棚領取，若時間無法配合，工會會一直保管，但會協助加快速度，讓所有組員盡快上線。

媒體詢問，長榮航空希望政府增設罷工預告期，會員代表丁紹明表示，雖然美、日、加、法等國都有罷工預告期，但是他們罷工前的門檻較低，而在台灣受限於法令，罷工需要經過層層門檻。她說，政府還是要正視，罷工是勞工的最後一道防線，若法令增修罷工預告期，工會會配合，但也希望考慮罷工前的門檻。

丁紹明也說，長達17天的罷工，相信不管是會員、資方、旅客都會希望趕快結束。工會也很高興，公司最後有正面且善意的回覆，接下來會盡力歸還三寶，讓所有會員都能回到線上飛行。

有空服員說，雖然罷工結束，回到公司可能還有其他挑戰，不過成功爭取到尊嚴，相當開心。至於其他年終或者是優待機票，相信工會幹部會努力爭取。也有1名空服員說，參加罷工前，多數空服員的家人幾乎都不支持，甚至有家人認為，都領取這麼高的薪水，怎麼還會罷工？但是隨著罷工進行，空服員說明下，家人也逐漸理解為什麼要罷工。該空服員說，罷工結束後，希望能好好睡上一覺，畢竟罷工期間，大家壓力都很大。

(中時 )