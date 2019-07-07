台中港區體育館外的榕樹遭鋸除，校方解釋「因根系侵入花台，移植難度高，只好忍痛鋸除。」（王文吉攝）

台中港區綜合體育館移撥中港高中納入校地使用，當地居民爆料整建工程粗暴，「寧砍樹不移植，多棵大樹剩樹頭！」（王文吉攝）

占地2.9公頃台中港區綜合體育館走入歷史，移撥中港高中納入校地使用，校方近日架設圍籬，封閉體育館及運動公園進行整修。當地居民投訴校方「剝奪運動權利」，還爆料「寧砍樹不移植，多棵大樹剩樹頭！」校方澄清，完工後會開放民眾使用，移除的樹木為嫌惡樹種及根系侵入花台的榕樹，並非故意砍樹。

中港高中2000年增設高中部，升格完全中學，至今師生數已逾2000人，校舍空間不敷使用。台中市府囿於財政拮据，苦無經費徵收東側2.9公頃校地，經通盤檢討後，決移撥2.9公頃的台中港區綜合體育館，校方近日進行修繕及整建工程，並以鐵皮封閉，禁止民眾進入。

當地居民不得其門而入，氣得投訴媒體，痛斥校方「剝奪運動權利，以後要去那裡運動？」還有投訴人爆料，整建工程粗暴砍樹，遑論「十年樹木、百年樹人」。記者前往查看，確實多棵樹木被鋸除，地面上只剩樹頭。

校長周文松解釋，體育館2.9公頃納入校園範圍，除整建館內設施，並將增建籃球場及排球場。考量學生安全，因此施設圍籬、校門及守衛室，10月中完工後，會配合居民需求，依校園場地開放使用管理規定，供社區民眾使用。

至於樹木部分，在動工前已行文給他校，多數樹木均被他校移植認養，由於民眾反映木棉擾民，不得已移除，另株榕樹樹根侵入花台，移植難度高，只好忍痛鋸除。整建工程編列約60萬元植樹經費，將規劃合適地點種樹。

(中時 )