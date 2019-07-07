下午的員林潑水節吸引逾3000名親子參與玩水，現場大型滑水道水池數度爆滿，場面超嗨。（謝瓊雲攝）

下午的員林潑水節吸引逾3000名親子參與玩水，現場大型滑水道水池數度爆滿，場面超嗨。（謝瓊雲攝）

今年除了有大型滑水道水池數度爆滿，場邊還有泡泡浴和戲水安全宣導。（謝瓊雲攝）

員林市潑水節熱鬧滾滾，彰化縣長王惠美(左2)、員林市長游振雄(右1)等人已遠離主戰場水池數公尺遠，但一拿起水槍，仍迅速被圍攻溼身。（謝瓊雲攝）

員林市潑水節活動下午在員林國小操場舉行，市代會主席賴東位（右）與小朋友對決慘遭潑水，戴上大大蛙鏡防護的市長游振雄（中）在旁笑到合不攏嘴。（謝瓊雲攝）

每年暑假舉行的員林市潑水節活動，深受大、小朋友們歡迎。（謝瓊雲攝）

哇！縣長和市長全都溼漉漉，在員林國小操場上演溼背秀。年度玩水盛會員林市潑水節， 7日下午熱鬧展開，在爸爸媽媽帶領下，小朋友們換上泳衣蛙鏡，水桶、水槍全上場，滿場充斥歡笑與尖叫聲，氣氛嗨翻。

出席潑水節的彰化縣長王惠美、員林市長游振雄，與大家共同宣導夏日戲水安全及急難急救方法，看到縣長和市長一拿起水槍，小朋友們群起圍攻，笑鬧間大人、小孩全溼成一片。

游振雄表示，公所連續8年舉辦潑水節，除了宣導夏日戲水安全，也為促進員林市與「國際接軌」、融合外來文化，每年邀請來自東南亞國家的移工，讓他們在異國也感受家鄉風俗，公所選在暑假期間舉行，讓市民與許多辛勞的移工一起開心玩水互動。

王惠美說，天氣放晴，讓大、小朋友放心玩水、開戰，夏天玩水最重要的就是要注意安全，今年除了打水仗之外，彰化縣消防局二大隊也在場邊規畫包括：水兵橫渡、水瞄體驗、煙霧體驗、CPR及AED電擊操作、哈姆立克急救法等消防體驗營活動，希望讓小朋友了解遇到危險時如何求救。

員林國際青年商會會長楊宗穎表示，為了宣導夏日戲水安全、寓教於樂，每年都承辦「員林潑水節親子互動暨消防體驗營」，今年還增設大型水池、充氣溜滑梯等設施，泡泡池更採用化妝品等級原料、無刺激性起泡劑製造，讓大小朋友一起安心歡度假日時光。

(中時 )