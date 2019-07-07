郭陣營酸朱「第三名的焦慮」 朱家軍反批「猖狂！」 18:102019/07/07 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 郭台銘陣營酸說「了解朱立倫區區第三名的焦慮」，新北市議員葉元之今（7日）在臉書痛批，郭台銘太猖狂。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統初選民調作業將於8日至14日舉行，針對外界操作棄朱保郭，郭台銘陣營酸說「了解朱立倫區區第三名的焦慮」，新北市議員葉元之今（7日）在臉書痛批，郭台銘太猖狂，請大家給有氣度的朱立倫送暖。 葉元之指出，朱立倫對比民調並不差，郭台銘民調也不是多高，但郭用區區第三名來貶低黨內同志，「囂張！口不遮攔！」 葉元之說，朱立倫從政多年，做過台大教授、新北市長、行政院副院長，居然被財大氣粗的人欺負，請大家給有氣度的朱立倫溫暖！ (中時 ) #朱立倫 #民調 #郭台銘 #新北 #氣度 也許您會感興趣 推薦閱讀 練喻軒嗆7月底赴台 與館長打擂台賽 17:302019/07/03 兩岸 朱立倫贊同韓「南北平衡」 打槍郭政策 11:262019/07/04 政治 朱讚韓南北平衡 打槍郭國家養 04:102019/07/05 政治要聞 郭台銘岡山辦座談 提台日職棒結盟 13:022019/07/05 政治 郭台銘逛六合夜市 韓粉果凍粉面對面互嗆 22:332019/07/05 政治 王金平邀郭台銘直播 秀舞技也秀情誼 23:512019/07/05 政治 岡山經濟論壇座談會！郭台銘致詞艱澀 鄉親腳抹油溜一半 04:102019/07/06 政治要聞 操作棄朱保郭？朱立倫：也聽過棄郭保朱 11:152019/07/07 政治 郭台銘投資台灣 大臭彈！ 17:252019/07/07 政治 曾說「我是半瓶水，響叮噹！」 郭台銘別忘記 17:492019/07/07 政治 政治熱門新聞 柯P幕僚崩潰：韓將在初選大勝 - 政治 郭台銘投資台灣 大臭彈！ - 政治 批罷韓店家惹議 韓粉598字還原經過 - 政治 韓粉擠爆高雄 黃暐瀚曝韓國瑜證明了這件事！ - 政治 韓粉擠爆六合夜市 網驚呆：超狂der - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。