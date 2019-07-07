國民黨總統初選民調作業將於8日至14日舉行，針對外界操作棄朱保郭，郭台銘陣營酸說「了解朱立倫區區第三名的焦慮」，新北市議員葉元之今（7日）在臉書痛批，郭台銘太猖狂，請大家給有氣度的朱立倫送暖。

葉元之指出，朱立倫對比民調並不差，郭台銘民調也不是多高，但郭用區區第三名來貶低黨內同志，「囂張！口不遮攔！」

葉元之說，朱立倫從政多年，做過台大教授、新北市長、行政院副院長，居然被財大氣粗的人欺負，請大家給有氣度的朱立倫溫暖！

(中時 )