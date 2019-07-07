屏東希望兒童合唱團遠赴德國參加「2019勃拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」，拿下3金好成績。（希望合唱團提供）

屏東希望兒童合唱團上周到德國參加「2019勃拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」，在兒童組、民謠組、聖樂組都拿下金獎，其中兒童組獲得第1名、民謠組第2名，是歷年來最好成績。合唱團接著要到德國各地分享歌謠，讓德國人聽見台灣的聲音。

合唱團7月1日從台灣出發到德國參賽，7日傳來捷報，共獲得3項金獎，其中兒童組金獎第1名、民謠組金獎第2名、聖樂組金獎第5名。聖樂組比賽是歐洲隊的傳統強項，即使如此希望合唱團仍拿下金獎成績，非常不容易。

執行長蔡義方說，孩子們長期犧牲課後及假日的休閒玩樂時間，及和家庭團聚的機會，不斷反覆練唱、培養合唱默契。出國比賽前，還一度為經費所苦，所幸在各界熱情捐助下，終於籌得經費順利出國比賽。

他說，合唱團無論到哪裡參賽，曲目中一定會安排一首台灣民謠及一首排灣族古謠，「希望讓全世界都聽見台灣！」透過孩子們的歌聲，讓更多人認識台灣這塊土地與文化之美。此次獲獎後合唱團會到德國各地演唱，預計16日返台。

這次比賽前有4個團員要上大學，5個團員要上高中，在不影響課業下孩子們利用時間練習，終於獲得好成績。蔡義方說，過去有人質疑練合唱、出國比賽對孩子有什麼幫助？合唱隊成立目的，是希望藉著音樂陪伴這群經濟弱勢、隔代教養家庭的孩子成長。

今年要上大學的4名創團團員，分別考上國立大學的民族音樂系、特殊教育系、會計系及社工系，他說，或許這種「希望工程」沒辦法馬上見效，但對孩子卻能潛移默化，讓改變一點一點發生。

(中時 )