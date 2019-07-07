郭台銘言談屢給人霸氣之感，歸功於這十幾年，他常霸氣開支票，引發媒體報導、業界議論，後再低調安靜地跳票，卻鮮有人知。2006年，他拋「百億拍百片」電影計畫，驚傻娛樂圈，最後僅拍1片。他還說要投1億美元在大陸山西建影城。然後呢？當然就沒有然後了。

說郭台銘是「跳票魔人」稱不上批評，因這是經「國際認證」。美國電視新聞網（CNN）2017年曾製作他投資美國、印度等地的鴻海、富士康跳票史，而他跳票模式一成不變，多是「郭董稱要投資」→「找要人、名人曝光」→「媒體轉載、眾人稱頌」→然後就沒有了。

2006年11月25日，郭台銘突出現在郭富城的金馬影帝慶功宴上，他帶來驚人消息，要投資百億台幣拍百部電影，爾後立刻跟郭富城合作電影《白銀帝國》，最後靠郭富城與當時緋聞女友劉嘉玲搶占娛樂版，這是百億百片計畫的第一部，也是最後一部。

郭台銘在2007年也開了支票，要在故鄉山西建立影視基地，一出口就是要投資一億美金，地點選在山西龍門，有一說是叫「富士康晉城影視基地」，另有一說是「龍門影視基地」，他還率團考察，邀了大陸導演張藝謀作陪，兩岸媒體爭搶報導，最後還炒作到他要投資兩億美元。如今這影視基地呢？有蓋沒蓋不知道，成了鄉間傳奇。

政商開了支票，媒體再報導，民眾會信，最後有無跳票卻沒人檢視。他投資的電影、郭富城與張鐵林主演的《白銀帝國》殺青後，傳出一段「詭異且有點矯情」的佳話－他要求電影中不能有「郭台銘」三字。試問，投資電影的新聞炒這麼大，還需在電影中介紹郭董跟這片有關係嗎？

《白銀帝國》殺青後，傳出郭台銘給電影劇組有「三不」政策佳話：「不一定要賺錢、不一定要得獎、不要有票房的負擔」。最後該片花數億台幣拍攝，票房僅有1.3億餘元。虧本後，鴻海股東加外資法人認為不務正業，應回歸本業經營，他就把百億百片計畫喊卡、沒再拍第二部。

(中時電子報)