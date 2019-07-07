國民黨台中市議員賴義鍠，透過臉書宣布，不參與立委提名。（翻攝賴義鍠臉書）

參選本屆台中市大里、太平區立委選舉失利，國民黨市議員賴義鍠，原被黨內認為捲土重來，爭取2020年立委提名參選。但7日下午，他透過臉書宣布，因84高齡老母過世，內心仍哀痛；「將全力支持、輔選獲黨提名的總統、立委候選人！」。

賴義鍠的聲明如下：

「找回台灣的光榮，帶來屯區的新希望！」從政以來感謝屯區鄉親的看重及栽培，日日孜孜不懈於本職本份，不敢怠慢地方的託付，義鍠深知大家的支持，就是一份責任與希望。

現正是中央為總統候選人提名初選忙的不可開交之際，本選區立委提名又尚未明朗化。四年前蒙黨看重徵招掛袍征戰，栽培之恩義鍠不曾遺忘，但義鍠的慈母於日前辭世，義鍠深知孝順不能等，治喪期間是義鍠盡孝陪伴母親人生最後一段路程的時刻，因此決定尊重黨部機制，並將全力支持、輔選獲黨提名的總統、立委候選人！

賴義鍠最後語重心長說，國民黨沒有分裂的本錢，屯區需要一名更優質的立委，讓我們全力團結，找回台灣的光榮，帶來屯區的新希望。

(中時 )