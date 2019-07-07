位在新竹市中央路、大同路口，已有63年歷史的前金菊美髮店老建物，透過文化部「老建築再生計畫」，7日變身成為「或者工藝櫥窗」。（陳育賢攝）

位在新竹市中央路、大同路口，已有63年歷史的前金菊美髮店老建物，透過文化部「老建築再生計畫」，7日變身成為「或者工藝櫥窗」。（陳育賢攝）

有63年歷史的前「金菊美髮店」建物，透過老建築再生計畫，變身工藝文創櫥窗店，市長林智堅（右）搶先體驗，對工藝品創作是愛不釋手。（陳育賢攝）

「或者工藝」要傳達的是工藝日月累積的感動與精神。（陳育賢攝）

竹塹舊城老屋活化成功再添1例！位在新竹市中央路、大同路口，已有63年歷史的前金菊美髮店老建物，透過文化部「老建築再生計畫」，7日變身成為「或者工藝櫥窗」，與對街同樣有1甲子歷史的前「新陶芳餐館」洋房兩兩相望，成為舊城最新地標。

參與此次老屋活化計畫的「鴻梅文創」董事長陳添順表示，去年度鴻梅文創參與新竹市的「老竹塹，老屋味」老屋活化計畫及文化部「私有老建築保存再生計畫」建物修繕類補助124餘萬元，將建於1956年、已63歲的老屋活化，並將之改造為目前大家眼前的工藝品據點「或者工藝櫥窗」。

「或者工藝」要傳達的是工藝日月累積的感動與精神，尤其尋找符合現代生活「正在被創造中的工藝」，是「或者」選品的依據，首波展出的工藝品主要是生活道具，包含杯、碗、盤、茶具、酒器、咖啡器具、水壺、果盒、樂器、花器、壁飾、首飾與服飾類，材質則分陶製、玻璃、金工、漆器、木作、織品等，讓多元面相作品走入市民生活中。

陳添順說，身為新竹的孩子，非常開心鴻梅文創終於回到新竹，「或者工藝櫥窗」從修繕到開幕一路走來感謝多方的支持，首先是文化部的修繕補助計畫，讓老屋能修舊活化，且保留原始的人文精神。其次是新竹市政府，市府團隊年輕具備充沛能量，老屋活化經營補助計畫亦給予了非常多的助力。

另，在地的工藝家們一呼百諾以行動熱情響應工藝櫥窗展覽邀請，鴻梅本著回饋家鄉的精神，未來將結合「大同108舊城再生基地」及「東門市場」，持續打造人文美學空間，創造及提供更多平台機會，吸引青年返鄉，幫助理想實現。

市長林智堅表示，同為「香山子弟」，他與陳添順是一見如故，對於「復興舊城區老建築」、「提供年輕創作者展演舞台」有十足共識，彼此對老屋活化理念一拍即合，他上任以來，一直透過活動與政策提供許多年輕優秀的工藝創作者1個展演的舞台，相信在「工藝櫥窗」的努力下，會是創作者最佳的作品展示櫥窗。

副市長沈慧虹在今天的開幕儀式中則指出，「或者工藝櫥窗」進駐舊城區的中央大同交接路口，夜晚點燈後閃閃發亮，看起來有如鑲嵌在舊城區中1顆最耀眼的寶石。

新竹市是1座年輕古城，城市的韻味從硬體方面開始積累，透過步行更能感受城市的美好，因此道路是首重，市府以「步行城市計畫」成功爭取前瞻基礎建設經費補助3.62億元、公園綠地、東門圓環，舊城區指標系統，市府正進行由點線面串聯成1系列的城市改造計畫，有如點點星光，溫潤每位市民及訪客，期許新竹有更加璀璨的未來。

她說，市府近年積極推動老屋活化政策，「老竹塹，老屋味」補助計畫，成功的帶動了9個不一樣的團隊，例如戲棚下、大村武、Ca va 小日和、814大同冰店等，其中大多數是青年創業，年輕人把創意投入老屋保存再利用，讓建築擺脫老舊印象，重新注入活血，不只發揮創意為這些老屋注入新生命，讓新竹市民們還有機會重新走進這些各有特色的老房子中，感受老屋新生的喜悅，更讓舊城區增添許多新亮點。

(中時 )