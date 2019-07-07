謝佳見在《男神時代》飾演高富帥的天才作家，佩戴萬寶龍腕表與大師傑作《小王子》限量筆，更添文采。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Etro）

萬寶龍1858系列自動腕表，10萬1000元。（Montblanc提供）

萬寶龍傳承系列自動腕表，7萬5100元。（Montblanc提供）

萬寶龍1858系列自動計時碼表，限量1858只，約16萬3800元。（Montblanc提供）

萬寶龍大師傑作小王子系列Solitaire Doue鋼筆，5萬8400元。（Montblanc提供）

萬寶龍＃MY4810系列銀色登機箱，2萬3000元。（Montblanc提供）

「時尚男神」謝佳見最近又有新作品，在7月6日上映的《男神時代》中飾演三個角色，表面上是毒舌又傲嬌的高富帥天才作家，私底下其實是負債又江郎才盡的窮酸書生，還因劇情需要在戲中挑戰一個新角色，飆戲飆得很過癮。至於是什麼角色，謝佳見促狹笑說：「這是秘密，要大家看了才知道！」

一人飾演多重人格的天才作家，難度很高，不過謝佳見倒是樂在其中，而且演來毫不費力。他笑說，他是典型的雙子座，雙子座沒什麼優點，最大的優點就是靈活、聰明，演什麼像什麼，「我的確佔了很大優勢」說完自己也忍不住哈哈大笑。

儘管「靈活」、「聰明」，但私底下謝佳見還是下不少苦功夫，為了讓自己在螢光幕前看起來更帥，在接演新戲前勤上健身房，硬是瘦了5公斤，擁有一身傲人的健美肌肉。一場他與安俊朋裸露上半身袒裎相見的橋段，他二話不說立刻脫衣上陣，脫衣服的速度甚至比安俊朋還爽快，健美胸肌和六塊肌清晰可見，正所謂「養兵千日用在一時」，讓他頗為得意，也暗自慶幸平日有勤練，否則要用時沒有，可就糗了。

正因為在《男神時代》中扮演作家，謝佳見這回受邀拍攝萬寶龍時尚專題，特別挑選了大師傑作系列《小王子》特別版名筆來陪襯，大文豪有了名筆，更添男神氣勢。另他也佩戴萬寶龍今年全新登場的1858系列限量腕表，全球限量1858支，是全球搶翻天的熱門表款，也十分符合謝佳見在戲中高富帥的形象。

(中時 )