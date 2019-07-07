豐原段778-8地號等9筆市有地，原為豐原派出所、救國團使用，相關單位遷移後，台中市府招標5年多，民間投資始終興趣缺缺。（資料照片）

豐原區1700坪商業區市有地由「大車江」得標，將興建平面停車場，規劃158個小型車停車格。（王文吉攝）

豐原區1700坪商業區市有地，部分土地原為救國團占用，台中市府討回後，租給民間業者經營停車場，9年租金收入7000餘萬元。（王文吉攝）

救國團部分土地被認定不當黨產，台中市政府討回豐原精華地段的市有地，與一旁的舊豐原派出所合併，規畫為複合式商場。但開標5年多以來，民間投資興趣缺缺，幾經流標後，市府放寬為土地標租案，終於由大車江公司得標，地上物8月拆除完畢，將興建平面停車場。

豐原段778-8地號等9筆市有地位於中山路、中正路商業區，面積達1700坪，原為豐原派出所、救國團使用。相關單位搬遷後，台中市府在2014年納入「豐原副都心」發展計畫，以設定地上權方式，規畫複合式商場，結合歷史建築「豐原郡附屬官舍」，打造文創商業園區。

2014年11月首度開標，民間投資興趣缺缺。當地房仲表示，該標案原計畫引進民間資金，除招商外，附帶完成拆除工程、同時興建豐原派出所，並提供400坪文創商品展銷空間。底價達2億2780萬元，因近年景氣不佳，在地建商普遍較為保守，加上外地業者觀望，流標多次。

台中市財政局表示，因複合式商場歷經多次流標，因此放寬為地上權標租案，今年3月由大車江以7000萬元得標，租約9年。地上物拆除作業預計8月完工，業者將興建平面停車場，提供158個小型車停車格，有助紓解當地停車空間不足問題。

(中時 )