鴻海過去曾宣告要在高雄軟體園區投資，創造3000個就業機會，但開完支票就忘了，至今員工數還是只有500人；郭董當然自有解釋，但地方期盼的工作機會落空，是不爭的事實。

郭台銘年初才澄清鴻海從未承諾投資高雄軟體科學園區800億元，還暗批媒體沒有科技常識，但10年過去了，鴻海在高軟僅投資1棟新台幣19億元的雲端資料中心大樓，員工數約500人，對照郭董當年喊出招募3000人有不小落差。

鴻海旗下面板廠群創雖在路竹科學園區有幾百億投資，子公司甚至也購入和發產業園區約1.2萬坪土地，可是郭董的加碼投資是否真能落實或是芭樂票，仍值得觀察。

馬英九2008年當選總統後，拜訪時任鴻海集團董事長的郭台銘，希望郭能投資高雄軟體科學園區，郭爽快答應並強調會落實對馬加強投資高雄的承諾；同年4月，鴻海評估小組啟動，6月簽訂投資意向書，2個月後正式進駐高軟。

鴻海2009年4月底通過高雄軟體科學園區興建辦公大樓投資案，不過，等到2年後才舉行動土典禮，3年前正式啟用；郭台銘當年南下高雄簽署投資意向書，喊出5年內創造3000個軟體工程師的就業機會，各界也都看好此一投資案將可帶動相關產業集聚，「效應大到無法預估！」

但據悉，整個投資備忘錄，鴻海在高軟的投資僅有斥資19億元興建的高軟研發大樓暨雲端資料中心，雲高、揚信、鴻佰3家鴻海的子公司進駐，員工約500人；郭董發下的豪語對比現在的真實面，讓民眾狂酸：「郭董這種利多宣傳往往只聞樓梯響，海內外都一樣！」

(中時電子報)