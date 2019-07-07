受到驚嚇和憤怒的大母蛇緊咬袋子不放。（李金生攝）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉丈量和初檢後，移交縣畜試所暫時收容照顧。 （李金生攝）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉初檢後，移交縣畜試所暫時收容照顧。 （李金生攝）

打火兄弟是在金寧鄉慈湖農莊一處農舍發現這條長達3.83米的大蛇，拒捕時還連續吐出6隻雞，並強力扭動蛇身和張口作勢咬人，過程十分驚悚！（金門縣消防局提供）

〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉稱重後，研判大蛇已有一段時日未進食。 （李金生攝）

金門是台灣地區「唯一」有原生緬甸蟒出沒的地方。（李金生攝）

縣府農林科長鐘立偉表示，300公分以上的通報紀錄數量並不多，一旦捕獲也會考量民眾安全，均交由專業單位收容，不予野放。（李金生攝）

金門是台灣地區「唯一」有原生緬甸蟒出沒的地方，打火兄弟今（7）日在金寧鄉慈湖農莊捕獲體長383公分、體重24.3公斤的母蛇，為金門自2010年開始進行蟒蛇相關研究以來的最大個體。縣府農林科協調〈金門縣野生動物救援暨保育協會〉初檢後，移交縣畜試所暫時收容照顧。

打火兄弟是在金寧鄉慈湖農莊一處農舍發現這條長達3.83米的大蛇，拒捕時還連續吐出6隻雞，並強力扭動蛇身和張口作勢咬人，過程十分驚悚！

辛姓屋主表示，鄰居日前也發現雞隻失蹤，懷疑遭大蛇侵門踏戶吞食，他在今天清晨6時許巡視雞舍時，發現少了好幾隻，直覺有大蛇入侵，趕緊通知古寧村長李開陣趕到，2人協力翻找和通報消防隊，果然逮到吃得肚子大大的，蜷曲在雞舍角落的大蛇。

縣府農林科長鐘立偉表示，這隻緬甸蟒體重僅24.3公斤，可能已有一段時日未進食，以致有點偏瘦。據研究金門緬甸蟒主食是田間的小黃腹鼠，粗估每隻蟒蛇在成長到被人看見的大小之前，至少已經吃掉超過700隻老鼠，是田間農作物的好幫手，這隻大蛇也可能追逐逃竄雞舍的老鼠，看到雞隻順便給自己「加菜」一下。

打火兄弟前天也在金門城酒廠旁一處雞舍，捕獲一條體長1米93，體重只有3.9公斤，瘦得堪稱「紙片蛇」的緬甸蟒，捕捉過程也吐出1隻母雞。

鐘立偉指出，金門地區蟒蛇在春、秋季較常發現，夏天以夜間活動為主，因此不易觀察；而冬天則較少活動。因受到氣候和食物來源影響，300公分以上的通報紀錄數量並不多，一旦捕獲也會考量民眾安全，均交由專業單位收容，不予野放。

台師大林思民博士帶領的研究團隊，長期追蹤與研究金門的緬甸蟒，研判金門緬甸蟒是從福建沿海過來的原生種，與台灣從越南進口的寵物蛇緬甸蟒不同，而金門也是台灣地區「唯一」有原生蟒蛇出沒的縣市。

(中時 )