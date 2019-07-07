鴻海集團前董事長郭台銘投資中部曾霸氣說「雖然台中不是我的故鄉，我沒有投票權，但有投資權，也有納稅權！」但鴻海2011年雖表示要砸百億元，在中科打造「機械精密之都」，最後卻是空包彈！2013年1月鴻海也喊出要砸千億元在中科二林創設機器人王國，至今也沒進展。

鴻海集團在2011年11月，以旗下子公司賜福科技取得中科台中基地0.8公頃土地，要砸百億元打造「機械精密之都」，當時前總統馬英九都到場參加動土典禮，風光過後，至今沒消沒息。

郭台銘當時說，台中市風和日麗，以工期看，最快1年內就能完工，第1期投資額為100億元，研發大樓將研發生產自動化、伺服設備、汽車電子及光學零組件等產品，預估3至5年後年產值可達1200億元，引進員工數近2000人。但因土地不夠大及有其他布局，傳出一度要轉到二林園區覓地投資設廠，最後也沒下文。

現在中科迄今核准逾200多家廠商，園區從業員工數已近5萬人，郭台銘開出在台中打造「機械精密之都」，可以提供2000人就業的支票卻跳票！

此外，2013年1月底，中科二林園區預計釋出630公頃用地，鴻海也曾派人到現場勘察過4次，提出建置機器人王國，有意願投資上千億，土地需求高達100公頃，為二林園區招商帶來利多。但因二林園區環境影響評估一直未通過，設廠土地動彈不得，鴻海並未正式向中科管理局提出投資計畫書，郭台銘在台中當時高分貝宣稱「政治必須替經濟服務」，上千億重大投資案因土地取得問題而暫時停擺，郭還表示「我一定會來台中投資！」，但經多年，台中仍「等嘸人」！

(中時 )