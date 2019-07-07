陸版宋慧喬是她！《浪漫滿屋》翻拍男女主角現身 19:102019/07/07 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 經典韓劇《浪漫滿屋》大陸重新翻拍，近日男女主角公開確定人選。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓劇《浪漫滿屋》當年在亞洲颳起一陣韓流，主演的主角群們都因戲走紅，包含男女主角Rain與宋慧喬，如今大陸即將翻拍並改名為《心動滿屋》，日前劇組被拍攝到男女主角拍戲畫面，男女主角人選也跟著曝光。 陸版《浪漫滿屋》男女主角也確定由楊超越（左）、許魏洲（右）擔任。（圖／翻攝自微博） 陸版《浪漫滿屋》女主角找來火箭少女的楊超越，而網路上也有不少網友拍攝到楊超越在劇組拍攝的畫面，而男主角則是曾因大陸BL劇《上癮》走紅的許魏洲。 楊超越。（圖／翻攝自微博） 許魏洲。（圖／翻攝自微博） 不過當初的Rain與宋慧喬版本太過經典，如今再翻拍不少網友擔心走味。（圖／翻攝自微博） (中時電子報) #宋慧喬 #浪漫滿屋 #許魏洲 #心動滿屋 #楊超越 #RAIN #韓劇 #陸劇 #翻拍 也許您會感興趣 推薦閱讀 親友曝夫妻私下關係 宋仲基聞喬妹滿臉尷尬 12:082019/07/03 娛樂 宋仲基鐵了心要離婚 遭揪「食言3鐵證」 17:372019/07/03 娛樂 雙宋離婚另有隱情？宋仲基哥哥4字譙爆宋慧喬 00:052019/07/04 娛樂 振作了！甩前夫宋仲基 宋慧喬失婚暴瘦將首露面 08:592019/07/04 娛樂 姚以緹身綁炸彈高溫拍攝 熱暈急送醫 19:102019/07/04 娛樂 不甩宋慧喬 宋仲基離婚後行程曝光 07:512019/07/05 娛樂 斷開喬妹！宋仲基離婚後首現身 比耶露燦笑 10:542019/07/05 娛樂 爆失聯後首發聲！斷了兒媳喬妹 宋爸：都是仲基不好 12:022019/07/06 娛樂 離婚後首現身！宋慧喬瘦一圈 白洋裝露微笑氣質亮相 14:222019/07/06 娛樂 野生宋慧喬被逗樂笑開！親民揮手合照超圈粉 16:162019/07/06 娛樂 娛樂熱門新聞 爆失聯後首發聲！斷了兒媳喬妹 宋爸：都是仲基不好 - 娛樂 粉絲許願！謝金燕真脫了 曬全裸辣照「太瘋狂」 - 娛樂 19年前羅志祥控「性騷擾」 孫德榮拒含冤而死：你欠我一個道歉！ - 娛樂 離婚楊冪半年 劉愷威被目擊牽神秘女領證爆再婚！ - 娛樂 超療癒！「村長」詹江村一句話幫憲哥電爆館長 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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