韓劇《浪漫滿屋》當年在亞洲颳起一陣韓流，主演的主角群們都因戲走紅，包含男女主角Rain與宋慧喬，如今大陸即將翻拍並改名為《心動滿屋》，日前劇組被拍攝到男女主角拍戲畫面，男女主角人選也跟著曝光。

陸版《浪漫滿屋》男女主角也確定由楊超越（左）、許魏洲（右）擔任。（圖／翻攝自微博）

陸版《浪漫滿屋》女主角找來火箭少女的楊超越，而網路上也有不少網友拍攝到楊超越在劇組拍攝的畫面，而男主角則是曾因大陸BL劇《上癮》走紅的許魏洲。

楊超越。（圖／翻攝自微博）

許魏洲。（圖／翻攝自微博）

不過當初的Rain與宋慧喬版本太過經典，如今再翻拍不少網友擔心走味。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)