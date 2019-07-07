以色列在7月1日對敘利亞發動空襲，造成大量死傷，然而以色列戰機如入無人之境，也讓人們質疑敘利亞的S-300防空系統是否形同虛設。俄羅斯軍事專家解釋，敘利亞將S-300防空系統安裝在錯誤的地理位置，導致無法瞄準以色列戰鬥機。

防衛世界(Defense World)報導，俄國專家阿列克西‧里昂科夫(Alexey Leonkov,)告訴媒體，即使雷達波的偵測距離很遠，但因為地球曲率的關係，偵測範圍有會被地球給遮蔽，因此，雷達最好設在海拔高的山上，可以有效增長偵測範圍。然而不幸的是，敘利亞將S-300被送到山下，視野都被山脈給擋住了。

專家認為，敘利亞的飛彈操作員也不夠熟練，培訓不力的防禦失效的另一個原因。

以色列衛星圖像分析公司國際圖像(ImageSat International)最近發布的衛星照片顯示，敘利亞在西北部的斯亞邁夫(Masyaf)部署了4個S-300陣地，然而正如俄國專家所說，此處被海岸山脈遮蔽了西方與南方，視野並不好。

2018年10月，莫斯科交付給敘利亞飛彈系統和49個與防空有關設備，包括相陣列雷達、追蹤雷達、指揮所和四具飛彈發射器。這是回應以色列的幾次空襲，當時敘利亞的防空系統是較落後的S-200。

有趣的是，以色列在得知敘利亞得到S-300後，將自行開發的 「衝擊飛彈」(Rampage missile)投入使用，這是一種新的超音速空對地飛彈，可以有效突破S-300防空系統，雙方的軍備代差仍然巨大。

(中時電子報)