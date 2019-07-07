長榮航空空服員罷工17天終於落幕，根據桃園市空服員職業工會統計，昨日尚有2060份三寶未歸還，已於今日開始逐一歸還。不過在罷工結束前，經常傳出工會阻擋空服員領回三寶的消息，不只中途更換保全公司未通知，甚至還因為風大暫停申請領回。今有網友嘲諷，之前很多天都拿不回來的三寶，今天一分鐘就拿到了。

空服員罷工長達17天，途中有不少空服員想領回三寶復職，然而工會不只要求本人親領、拒絕長榮協助領回，還傳出以申請書不足等藉口拒絕領回，2日網上也流傳一張空服員大排長龍領回三寶的照片，除此之外，工會宣稱保管三寶的保全公司因大雨影響，延誤送回三寶時間，卻被保全公司打臉「早已結束僱傭關係」。

罷工結束第一天，空服員工會已開始陸續發還三寶，且效率高得驚人。今日網上出現一篇圖文，寫下「之前很多天拿不回來的三寶，今天一分鐘就拿到了唷！針對進步神速的桃空職工，我們也要給予很大的鼓勵」。

空服員工會副祕書長周聖凱表示，團體協約簽署後確定結束罷工，預計9日晚間24時，工會將於3天內發還三寶。目前長榮航班取消到7月19日，總經理孫嘉明說，以工會發還證件時間估算，最快7月底、最晚8月初，可讓所有航班恢復正常營運。長榮航空也再度呼籲，工會儘速歸還三寶。

(中時 )