埔鹽鄉糯米文化節活動登場，人潮滿滿，把糯米風味坊擠得水洩不通。（謝瓊雲攝）

今年首度在糯米文化節活動一早開辦健走活動，所有參加鄉親從糯米風味坊出發，鄉代表、鄉長許文萍和縣長王惠美等人一一與早起民眾擊掌。（謝瓊雲攝）

邁入第13年的「糯米文化藝術節」，彰化縣長王惠美、埔鹽鄉長許文萍一早齊聚糯米風味坊，出發與鄉親一同健走，並邀來歌手陳隨意前來獻唱，並展露廚藝示範以埔鹽的五行麵烹煮海鮮麵，行銷在地農特產。

王惠美表示，埔鹽是糯米的故鄉，占全國產量逾25％，也生產大宗蔬菜、水果，縣府協助農民，將辛苦種出來的農產品行銷出去，是非常重要的。糯米文化節，讓更多都市人前來體會田庄生活，讓大家除了銷售農產品之外，還多了休閒觀光商機的收入來源，就能為農村創造更好的經濟收益。

許文萍表示，每年七月舉辦糯米文化季、推廣在地農業產品，主要是因為現在正值蔬菜、糯米、水果的採收期，藉由辦活動、DIY，與設立農產品安心買家網站等方式，吸引更多人來購買，公所將結合縣府，繼續為在地農業的發展、行銷來努力。

許文萍說，埔鹽鄉種植的秈糯米，占全台產量27％，其次為圓糯米，連辦13年的糯米文化藝術節已成地方最具代表性的活動，今年請來藝人陳隨意、董育君、謝金晶等人演出，會場還有創意農民市集、糯米美食園遊會、社區才藝秀、健走活動，還首創網路下單預購、現場取貨再送現烤大披薩的銷售活動。

另外，今年還舉辦健走活動，走完全程者免費贈送運動飲料與紀念品、麻糬DIY、紙黏土DIY、花椰菜捧花DIY活動；其中，今年創新活動首度開放網路下單預購、活動會場現場取貨，凡平台上「特色農產品」下單訂滿500元，取貨時還可限量兌換價值250元的現烤披薩。場邊還米的教育宣導、資源回收暨環保宣導兌換贈品、雅頓國際時尚造型義剪等活動，人潮滿滿。

(中時 )