桃園G10貨櫃市集7日舉辦夏日微醺草地音樂派對，結合歐風遮陽頂棚及多元的企業特色貨櫃。(楊宗灝翻攝)

桃園G10貨櫃市集7日舉辦夏日微醺草地音樂派對，結合歐風遮陽頂棚及多元的企業特色貨櫃，規畫貨櫃美食、快閃餐車、手GOOD！文創市集、草地野餐音樂派對、星空電影院等，讓民眾感受不一樣的夏夜星空。

新裝登場的G10貨櫃市集美食區不只多了歐風帆布遮擋夏日豔陽，也有更多神級美味可以選擇。手GOOD！文創市集則有25位手作職人及3間贊助企業進駐，呈現桃園特有的文創氛圍與新創思維。全新登場的三大企業貨櫃，除了展示木質綠建材傢俱的「境東景觀」、推廣全國首台快充型電動機車的「中華emoving」，還有特別打造Mini版「桃園青年體驗學習園區」的「大日開發」，現場也開放民眾體驗大型急流棒、立面彈珠檯和闖關遊戲。

7日下午4點30開唱的爵士樂Live演出、晚間7點開演的《樂來越愛你》星空電影院，全都免費讓民眾好好享受愜意時光，讓夏日微醺音樂草地派對好吃、好玩、好逛。

(中時 )