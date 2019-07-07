國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投凱道大會師」抗爭活動，黨主席吳敦義（左）、前總統馬英九（右）與五位黨內總統初選候選人高雄市長韓國瑜（右二起至左）、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫同台。（劉宗龍攝）

台北市 國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投凱道大會師」抗爭活動，黨主席吳敦義、前總統馬英九與五位黨內總統初選候選人高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫同台，一起呼喊「鐵籠公投、民主送終」、「民主已死、還我公投」口號，向民進黨政府抗議。

(中時 )