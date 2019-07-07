反鐵籠公投 吳敦義、馬英九與五位黨內總統初選候選人同台 18:592019/07/07 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市 國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投凱道大會師」抗爭活動，黨主席吳敦義（左）、前總統馬英九（右）與五位黨內總統初選候選人高雄市長韓國瑜（右二起至左）、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫同台。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投凱道大會師」抗爭活動，黨主席吳敦義（左）、前總統馬英九（右）與五位黨內總統初選候選人高雄市長韓國瑜（右二起至左）、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫同台。（劉宗龍攝） 台北市 國民黨7日在凱道舉行「反鐵籠公投凱道大會師」抗爭活動，黨主席吳敦義、前總統馬英九與五位黨內總統初選候選人高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海集團創辦人郭台銘、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫同台，一起呼喊「鐵籠公投、民主送終」、「民主已死、還我公投」口號，向民進黨政府抗議。 (中時 ) #公投 #鐵籠 #初選候選人 #初選 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 藍初選充斥「被做掉」疑慮 王金平拋2建議 11:082019/07/03 政治 凱道周日反鐵籠公投 5參選人到齊 01:222019/07/04 政治要聞 若郭台銘願賭不服輸 04:102019/07/04 時論廣場 中正一分局核准「反鐵籠公投」遊行實施交管 17:482019/07/04 社會 國民黨團呼籲民眾77上凱道 反鐵籠公投 11:222019/07/05 政治 77大遊行拱郭卡韓？朱立倫：不用特別這樣想 15:472019/07/05 政治 批反鐵籠公投遊行 民進黨：為選舉私利抹黑 14:242019/07/07 政治 反鐵籠公投今登場 五名總統參選人將齊聚凱道 15:062019/07/07 政治 批反鐵籠公投遊行 蔡英文：比較像政治動員 16:082019/07/07 政治 反鐵籠公投 擁核、軍公教、婦女等團體齊呼「明年讓蔡英文下台」 16:062019/07/07 政治 政治熱門新聞 柯P幕僚崩潰：韓將在初選大勝 - 政治 郭台銘投資台灣 大臭彈！ - 政治 批罷韓店家惹議 韓粉598字還原經過 - 政治 韓粉擠爆高雄 黃暐瀚曝韓國瑜證明了這件事！ - 政治 韓粉真嗆店家？高雄林小姐這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。