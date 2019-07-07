品冠日前老婆孩子出國度假。（海蝶提供）

品冠日前老婆孩子出國度假。（海蝶提供）

品冠日前老婆孩子出國度假。（海蝶提供）

品冠近期如火如荼宣傳新專輯《幸福指南編輯部》，因暑假來臨，愛家的品冠仍抽空帶老婆及2個孩子到東京迪士尼度假，他笑說：「跟老婆結婚前去過迪士尼，平均3小時就閃人了，自從開始帶小孩去，10個小時打底！他們的體力真不是蓋的。」笑稱陪孩子們玩樂10小時，夫妻倆「腿都軟了」。

品冠自從4年前帶家人回大馬老家，此後每年暑假都固定安排親子遊，去過洛杉磯、吉隆坡、上海、香港等地，他今年發片期恰巧孩子們放暑假，儘管行程忙碌，品冠仍排除萬難陪家人出去玩，他說：「小孩子一天一天長大，還是要抽時間陪伴他們，加上孩子們的生日分別是5月跟6月，所以安排出遊慶祝他們的生日，這次去了六天五夜。」夫妻倆看孩子們玩得不亦樂乎，再辛苦仍心滿意足。

除了遊樂園，品冠一家人還前往水族館看海豚秀，欣賞藝術科技展、一遊東京日本橋寶可夢中心TOKYO DX等地，品冠笑說：「這才發現他們這麼愛寶可夢，好像見到一隻又一隻的老朋友，然後很自然的把他們都放到購物籃。」印象最深刻的還有帶老婆孩子一起吃拉麵，「燒肉吃到不亦樂乎」！品冠《幸福指南編輯部》實體專輯預購中，新專輯12日發行。

(中時 )