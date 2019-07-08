台大梅峰農場的花卉種類繁多，依時序綻放。（廖志晃攝）

平時不對外開放的台大梅峰農場，暑假開門迎賓。（廖志晃攝）

台大梅峰農場位於南投縣仁愛鄉，海拔約2100公尺，即使在夏天仍然涼爽舒適，猶如「桃花源」，不僅風景秀麗，更是栽培高山花卉、蔬果的重鎮；梅峰農場平時不對外開放，今年暑假因為舉辦「在地蔬食」及採果體驗，不必預約即可購票入場。

梅峰農場是台大學生的實習場域，又稱台大山地農場，致力推動有機農業和環境教育，並通過環保署環境教育設施場所和MOA有機驗證，是了解友善環境農業耕作的最佳場所。

梅峰農場種植溫帶花卉依時序陸續綻放，還有薰衣草田、白楊步道、綠籬迷宮等，與平地所見的生態景觀大不相同，最適合喜愛賞花，嚮往自然的民眾；7、8月間，盛開的花卉包括百子蓮、繡線菊、繡球花、薰衣草、香水百合、伯利恆之星、球根秋海棠及大理等。

暑假期間，梅峰農場舉辦在地蔬食及採果體驗，從7月中旬到8月中旬，生產溫帶水果有水蜜桃、李子；8月下旬，蘋果進入產季。7至8月生產的蔬菜，包括萵苣、小白菜、青江菜及高麗菜等。

梅峰農場推出多種生態體驗套裝行程，如山裡的比荷、森林GOGO、合歡山行，還有農業體驗的綠野仙蹤、山田野趣，以及了解賽德克族文化的春陽．巴萊等，民眾可以自行組隊報名體驗。

(中時 )