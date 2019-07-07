今日網路流傳行政院院長蘇貞昌6日至屏東縣參加鄉親公祭追思會，簽名後丟擲簽字筆的影片，遭有心人士惡意張冠李戴為參加因公殉職員警追思會場，企圖挑起對立與不信任。警政署表示，院長對勇警李承翰表示無比哀傷也非常重視相關撫恤及後事。目前尚未安排前去悼祭，有心人士移花接木惡意詆毀，深表遺憾，呼籲勿再以訛傳訛，混淆視聽。

晚間行政院長蘇貞昌也在自己臉書上鄭重否認是弔唁李承翰，並說明簽名擲筆試風俗而非「無禮」，蘇揆的臉書說明如下：

各位鄉親朋友晚安：

稍早網路流傳一則我出席殉職警員李承翰告別式，還指控我不情不願、簽到時刻意摔筆的造謠影片。

首先，影片是我出席一位屏東鄉親告別式的畫面，並不是李警員的告別式。

另外，影片中的擲筆動作，是小時候家鄉的習俗，喪禮上簽名後擲筆，代表不希望這種憾事再發生，如同現在都還有送毛巾表示斷根、弔喪不送客、不說再見等習俗，都是相同道理。

用逝者名義來操作抹黑，不但惡意扭曲，也對往生逝者非常不敬。特別在此鄭重澄清，警方已經偵辦，也請各位朋友，不必再傳侮辱逝者的抹黑影片。

(中時 )