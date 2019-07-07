廣西勝華集團扶持的廣藝學生及其畫作

台企廣西勝華集團與廣西藝術學院中國畫學院，4日舉行「台青搭橋校企牽手，助力廣西藝術教育」交畫儀式，兩位分別在企業與學校發展的台灣青年，在廣西共同推動藝術教育。

廣西藝術學院中國畫學院的台青林洪錢老師，每年都會組織學生舉辦班級畫展，培養學生積極的學習態度，建立學習目標。同學們也立足專業、紮根專業，利用課餘時間積極準備作品。

7月4日上午，台企廣西勝華集團與廣西藝術學院中國畫學院舉行「台青搭橋校企牽手，助力廣西藝術教育」交畫儀式，林洪錢邀請了他的朋友，南寧市台協勝華集團的林大為總經理到學校參觀畫展，林大為過去多次在向林洪錢表達對來自廣西南寧清寒家庭的學生的深切關心，願為這些優秀的學生給予實質性的支持和鼓勵，也願為他們長期不斷地提供各方面協助。

林大為表示，廣西勝華集團能在南寧生根、發展、壯大，無不得益於黨的政策和全社會的支持與幫助。秉承著「取之於廣西，用之於廣西」的原則，希望通過扶持廣西藝術學院學生創作，助力廣西藝術教育，推動桂台兩地文化藝術交流合作，共建桂台美好未來。

廣西藝術學院中國畫學院的台青林洪錢，出生於台灣新竹，自幼即展現美術天分，畢業於復興美工、國立藝專(台藝大)、台師大碩博士，在美術上兼具理論與創作專長，2015年在博士班期間，曾到北京中央美術學院作博士生交換生，因此結下與大陸美術圈不解之緣。

(旺報 )