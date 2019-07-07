楊祐寧（右）與張鈞甯已很久沒接拍MV。（相信音樂提供）

五月天繼首部曲〈純真〉後，第二部曲〈瘋狂世界〉MV邀來楊祐寧、張鈞甯飆戲，劇中為了找回女友張鈞甯，楊祐寧使出渾身解數「綁架」五月天，以金錢引誘冠佑拿起鼓棒，五花大綁怪獸，甚至是從後頭蓋布袋，捉走阿信，讓楊祐寧開心地說：「已經好久沒有拍MV了，過了可以被人家找來拍MV的年紀了，在MV裡綁架五月天，好爽！」

拍攝時，楊祐寧小心翼翼地和怪獸、阿信對戲，怪獸和阿信紛紛要他「來真的」，為此怪獸從頭到尾綑綁了20次，第一次被蓋布袋的阿信則笑說：「從沒想到有一天會被蓋布袋，不過因為是楊祐寧蓋的所以就算了！」

私交不錯的楊祐寧、張鈞甯都是五迷，一接到邀約便排除萬難跟劇組告假，張鈞甯甚至一拍完MV就直奔機場搭機返回劇組，為了五月天甘之如飴，直稱「五月天是我們的青春」；拍攝MV時，兩人忍不住邊拍邊唱，把片場當成大型KTV，楊祐寧最後唱到沙啞，笑說：「五月天把我的喉嚨還給我。」

楊祐寧和張鈞甯在MV裡飾演一對因五月天而相識、相戀的情人，然而有天「五月天」突然消失，女孩也消失在男孩的生命中，為了找回生命中的最愛，楊祐寧遊說開著便當店的瑪莎、成為麵包冠軍師傅的石頭、開著樂器行的冠佑、擔任律師助理的怪獸及執著畫筆的阿信，把五個人找回、重拾樂器和麥克風。

(中時 )