馬林斯基芭蕾舞團即將來台，一次請出雙首席康朵洛娃（右）、亞斯克羅夫（左），同台演出《天鵝湖》。（牛耳藝術提供）

全球頂尖的馬林斯基芭蕾舞團即將來台，一次請出雙首席同跳《天鵝湖》，跳7月19日場次，其中當家花旦康朵洛娃，可說是近10年來屹立不搖的首席舞星，愈發純熟的舞技，使她的演出更加動人，與她搭檔的，則是同團非常看重的首席舞者亞斯克羅夫。

《天鵝湖》可說是康朵洛娃與亞斯克羅夫的代表作之一，馬林斯基曾在2013年全球發行3D版《天鵝湖》，全球同步轉播超過50個國家、200家戲院，當時用的就是兩人跳的版本。

身為馬林斯基劇院首席天后，主跳《天鵝湖》超過10年，康朵洛娃對於天鵝湖的詮釋，有獨到見解，她表示，「黑天鵝和白天鵝，都是一個女孩，並不是禽鳥類。」

康朵洛娃表示，她對白天鵝的體悟更深，「當你了解白天鵝情感的深度，以及她面對王子時的憂傷，表演就不會讓她只是一個可憐的女孩，或展示翅膀的天鵝，那樣地流於表面解讀。」

帶給世人「邪惡」形象的黑天鵝，康朵洛娃也有不同看法，「我覺得她是一個活力充沛，可以迷倒任何人的女孩，但我不覺得她很邪惡，她只是一個勇敢，並且盡情享受人生的女孩。」

要與當家芭蕾天后同台，亞斯克羅夫坦言，一開始很難突破，「我會看很多不同版本的紀錄片和影像，隨著演出越來越多，逐漸內化成自己的觀點。現在只要聽到音樂，身體自然而然就會動起來了。」

亞斯克羅夫出生於亞塞拜然巴庫，2009年加入烏克蘭國家芭蕾舞團，在烏克蘭國家芭蕾總監親自推薦下，加入馬林斯基劇院，迅速竄升為首席舞者。曾獲莫斯科第7屆國際芭蕾舞蹈與編舞大賽首獎，以及亞塞拜然文化類別總統青年獎、亞塞拜然榮譽藝術家。

馬林斯基芭蕾舞團《天鵝湖》將於7月18日至20日，在台北國家戲劇院登場。

(中時 )