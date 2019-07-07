童話故事也沉睡公主，被王子一吻清醒的浪漫故事，而今天在中國大陸有一個真實的沉睡百年睡蓮復活的大神奇，大陸媒體紛紛報導，7月7日，圓明園迎來了一個好消息，如園遺址考古出土的古蓮子現已在圓明園荷花基地首次盛開！

據陸媒報導，2017年在長春園最東南隅的如園遺址，工作人員在進行遺址考古的過程中，陸續在鏡香池內發現了11顆古蓮子。

2018年5月31日，圓明園將11顆古蓮子送往中國科學院植物研究所進行培育。雙方就古蓮子的檢測、研究、培育等方面進行商討，最終決定將其中3顆古蓮子送往北京大學考古文博院進行年份鑒定，剩餘8顆開展培育實驗。

圓明園沉睡百年古蓮復活開花（取自《中新短視頻》）

經過大陸中科院專家的監測研究和精心培育，有6顆古蓮子在播種之後已經成功發芽，並於2018年8月底在實驗花盆內長葉結藕。這6顆古蓮子在溫室中進行越冬，今年4月移出溫室種植在荷花基地，如今，沉睡百年的古蓮已復活開花！

網友感歎：神奇了！此事一經報導，便登上微博熱搜榜，引得網友大呼神奇。「蓮子們一睜眼，發現這群人不一樣了」、「這些蓮子一覺醒來，發現自己穿越了」、「沉睡千年，只為一睹人間盛世！」。

(中時電子報)