蕭秉治（右）與丁噹同台合唱。（相信音樂提供）

蕭秉治的「凡人MORTAL」演唱會今第二場，不僅師兄五月天怪獸繼續相挺，同門的鼓鼓及丁噹也現身助陣；近期正忙於排練音樂劇《搭錯車》的丁噹，今晚於蕭秉治演唱〈冷血動物〉時，偷偷地從後台走到他身旁合唱，被蒙在鼓裡的蕭秉治瞄到丁噹後身體抖了一下，驚喊「哇」！是他繼之前在東京開唱被劉若英嚇到後，第二次被嘉賓「捉弄」。

蕭秉治曾表示希望有機會與蔡依林（Jolin）合作，丁噹在台上搞笑說：「今天假裝我是Jolin！」他苦笑一聲後站得遠遠地看著丁噹合唱〈冷血動物〉，丁噹見狀喊卡：「等一下等一下！這個距離會不會太遠。」隨後主動牽起蕭秉治的手，兩人十指緊扣合唱，High翻滿場2000位觀眾。

近日忙於製作新專輯的鼓鼓今天也到場力挺，於安可橋段合唱〈K.O.〉，象徵兩人對音樂堅持的熱血初心。鼓鼓搞笑要蕭秉治也把他當Jolin，感性說：「我廢話不多說，只想給你真心的祝福，謝謝之前離開的朋友們（MP魔幻力量其他團員），也謝謝現場的朋友們，讓我們留在這個舞台！」

(中時 )