長榮罷工終於結束了，外界檢親罷工最後簽定的團協內容，空姐只爭取到飛安服勤獎金年約3萬元，卻因此損失最少12萬元年終和無法調薪，可謂虧大了。有罷工空姐表示，當初加入罷工行列就有心裡準備，因此對於這些損失不在意，但除了資方和旅行社、乘客，長榮航第6大股東新制勞工退休基金卻遭無辜波及，罷工期間長榮航總市值「蒸發」35.35億元，等於全台1150萬勞退新制員工必須買單。

桃園市議員王浩宇在臉書上表示，這場罷工，只要是勞工都損失慘重。因為新制勞工退休基金持股長榮航高達2％、名列長榮航的第六大股東，虧損等於是全體勞工買單。

在罷工第5天，負責操盤的勞動基金運用局曾去函長榮航空，必須妥善處理勞資爭議，以維護股東權益。《遠見雜誌》調查，罷工期間12個交易日，三大法人狂賣7萬張，股價下跌4.8％，總市值「蒸發」35.35億元，除長榮集團相關法人、大股東及散戶的損失外，甚至還有1150萬名把退休金交給政府管理的新制勞工們。

到底17天罷工長榮賠了多少錢？公開資訊觀測站揭露訊息，自6/20至7/7日期間，長榮航空總計取消681個航班(來回以一航班計)，累計營收損失估計約30.2億元，其他影響金額則尚在估算中。

(中時電子報)