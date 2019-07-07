歡迎晚宴上，江漢區區委常委、中央商務區工委副書記唐宏興與台灣老師們合影。（楊宜臻攝）

亞洲大學時尚設計學系王逸璇邊整理服裝時也很有自信說明這次帶來五套服裝。（黃珈綺攝）

輔仁大學織品設計學院仔細燙熨服飾每個細節希望展現最好的作品。（翁乙心攝）

輔仁大學織品設計學院學生面對自己服飾一點也不馬虎，非常仔細確認每個細節。（黃珈綺攝）

2019首屆海峽兩岸青年時尚創意節分為時尚服裝秀、創意市集兩大區塊，7月6日更會舉辦時尚服裝秀之頒獎典禮，邀請漢台兩岸服裝設計、藝術、美容流行設計等9所專業高校參與，計有玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣藝術大學、經國管理暨健康學院、亞洲大學、輔仁大學等6所台灣學校，及江漢大學、武漢設計工程學院、湖北美術學院等3所院校合體演出！這項由兩岸產學攜手打造的時尚盛會，將要high翻武漢時尚圈！

歡迎晚宴上，江漢區區委常委、中央商務區工委副書記唐宏興表示，武漢江城風和日麗、卻又熱情如火！江漢區人口達70萬人，全區生產毛額在2017年突破人民幣1000億（約合新台幣4500億），是武漢市最繁華的中央商貿區。為辦好首屆「海峽兩岸青年時尚創意節」，專門安排已舉辦七次國際時裝周活動的紅T時尚創意街區專業時段秀場，漢台兩岸青年設計師的作品，可以充分進行展示與發揮，時尚創意節期間並同步舉辦文創產品市集，通過漢台時尚的交流，讓台灣師生了解武漢歷史文化、城市發展、人文環境！

亞洲大學時尚設計學系黃于恬老師分析，台灣比較少機會接觸到獨具規模的時尚秀，在設計領域上也比較侷限，同學在學校，只能注重服裝上的呈現，但來「海峽兩岸青年創意時尚節」卻可以觀摩專業的模特兒、秀場、燈光等，可以完整學習一個秀場的現場展演，以及臨場反應，更了解能以何種方式將服裝作品表現更好。

輔仁大學織品服裝學院賴品聿同學作品為「新少年水滸事件簿」，選用形象鮮明的六個角色（武松、吳用、林沖、西門慶、潘金蓮、宋江），保留人物氣質進而轉化至現代服裝，使用西裝及軍裝來體現主題，西裝輪廓表現現代化、流行感，軍裝元素為理想奮鬥的熱血英雄。近年來，西方元素時常融入服裝中，卻鮮少有東方氣質，希望在追逐潮流的浪潮時，更能表現傳統文化上的永續性，帶出古今融合、中西合璧的火花！

7月6日兩岸時尚盛會的走秀活動即將登場，台灣師生們非常期待。此次面對各項前置作業與籌備，不論前台、後台的突發狀況或是意外插曲都是難能可貴的學習機會與經驗。

(中時 )