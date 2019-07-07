2019首屆海峽兩岸青年時尚創意節分為時尚服裝秀、創意市集兩大區塊，7月6日更會舉辦時尚服裝秀之頒獎典禮，邀請漢台兩岸服裝設計、藝術、美容流行設計等9所專業高校參與，計有玄奘大學、台北海洋科技大學、台灣藝術大學、經國管理暨健康學院、亞洲大學、輔仁大學等6所台灣學校，及江漢大學、武漢設計工程學院、湖北美術學院等3所院校合體演出！這項由兩岸產學攜手打造的時尚盛會，將要high翻武漢時尚圈！
歡迎晚宴上，江漢區區委常委、中央商務區工委副書記唐宏興表示，武漢江城風和日麗、卻又熱情如火！江漢區人口達70萬人，全區生產毛額在2017年突破人民幣1000億（約合新台幣4500億），是武漢市最繁華的中央商貿區。為辦好首屆「海峽兩岸青年時尚創意節」，專門安排已舉辦七次國際時裝周活動的紅T時尚創意街區專業時段秀場，漢台兩岸青年設計師的作品，可以充分進行展示與發揮，時尚創意節期間並同步舉辦文創產品市集，通過漢台時尚的交流，讓台灣師生了解武漢歷史文化、城市發展、人文環境！
亞洲大學時尚設計學系黃于恬老師分析，台灣比較少機會接觸到獨具規模的時尚秀，在設計領域上也比較侷限，同學在學校，只能注重服裝上的呈現，但來「海峽兩岸青年創意時尚節」卻可以觀摩專業的模特兒、秀場、燈光等，可以完整學習一個秀場的現場展演，以及臨場反應，更了解能以何種方式將服裝作品表現更好。
輔仁大學織品服裝學院賴品聿同學作品為「新少年水滸事件簿」，選用形象鮮明的六個角色（武松、吳用、林沖、西門慶、潘金蓮、宋江），保留人物氣質進而轉化至現代服裝，使用西裝及軍裝來體現主題，西裝輪廓表現現代化、流行感，軍裝元素為理想奮鬥的熱血英雄。近年來，西方元素時常融入服裝中，卻鮮少有東方氣質，希望在追逐潮流的浪潮時，更能表現傳統文化上的永續性，帶出古今融合、中西合璧的火花！
7月6日兩岸時尚盛會的走秀活動即將登場，台灣師生們非常期待。此次面對各項前置作業與籌備，不論前台、後台的突發狀況或是意外插曲都是難能可貴的學習機會與經驗。
(中時 )
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