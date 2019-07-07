台北市長柯文哲7日下午前往台南市安定區參觀古寶無患子生技公司，董事長王高榮(左)贈送柯文哲無患子木屐健康鞋。（劉秀芬攝）

台北市長柯文哲7日下午前往台南市安定區參觀古寶無患子生技公司，近500多名柯粉列隊相迎，爭相擊掌握手，還有人大喊選總統。

活動首先由古寶無患子公司總經理王瑞閔為柯文哲進行公司簡介，柯文哲對該公司無患子沐浴用品可以在美國賣到1瓶台幣700多元感到很驚訝，頻頻詢問美國人為何會購買這麼貴的產品，王瑞閔表示，因為古寶的產品天然程度達96％，深受美國人喜愛。

除了對無患子產品打進美國市場感到很驚豔，王瑞閔也介紹生技公司研發的火藥皂，柯文哲也很好奇地打開肥皂盒試聞。王瑞閔表示，無患子產業從無到有，每年約有新台幣4億元產值，但拓展外銷時卻面臨關稅等競爭問題。柯文哲則表示，無患子產業發展成現今的規模不容易，看起來台灣的農產品仍有價格上漲的空間。

古寶無患子公司董事長王高榮也邀柯文哲DIY無患子木屐健康鞋，贈送無患子佛珠予柯文哲，也準備了無患子沐浴保養品組要讓柯文哲帶回家送太太。簡報過後，王高榮也邀柯文哲在園區種下一顆無患樹。

柯文哲南下行程在柯粉群組傳開後，不少柯粉不斷打電話到無患子生技公司詢問行程，7日中午12點後陸續有人到無患子生技公司前集合，下午4點多柯文哲抵達後，近500多名柯粉列隊相迎，柯P也親切與民眾擊掌握手，會後也花了半小時一一與柯粉合影。

(中時 )