南投三和游泳池 國中以下學生暑假免費入場 19:422019/07/07 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣政府鼓勵青少年從事正當休閒運動，避免學子到野溪戲水，暑假期間，設籍南投縣的國中以下學生，都可憑健保卡、學生證等身分證明，免費進入三和游泳池；12歲以下兒童，必須由家長陪同。 (中時 ) #學生 #暑假 #免費 #南投 #游泳池 也許您會感興趣 推薦閱讀 暑假到麗寶 讓你吃住玩樂買到爽 04:092019/07/03 兩岸新聞 搶攻轉運即食商機！SOGO復興店、京站改裝 04:102019/07/03 產業．科技 暑假出遊 格上休旅車租1天送1天 04:102019/07/03 時尚消費 《百貨股》7-ELEVEN推抽抽樂，搶攻暑假財 11:082019/07/03 財經 暑假南台灣全新遊逛地標 悅誠廣場登場 12:582019/07/03 財經 《基金》宏利看H2波動依舊，暑假風險性資產有看頭 13:072019/07/03 財經 趨勢科技暑假打工計畫 祭出月薪10萬元 14:072019/07/03 財經 暑假最強打工 在趨勢科技打電動拍短片 月薪上看10萬！ 14:072019/07/03 財經 暑假單車遊台中 網紅邀您暢遊台中自行車道 17:192019/07/03 生活 「茶籽堂」暑假快閃市集 前進台中綠美丘 17:142019/07/03 財經 生活熱門新聞 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 - 生活 金門近4米大蛇闖雞舍「加菜」 9年來捕獲最大條 - 生活 - 中時 幕後》 張榮發的DNA 印證「長榮不是華航」 - 生活 諷空服工會罷工 宅神：勞權跟工運形象一次敗光 - 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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