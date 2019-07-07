7日富邦悍將「棒球情人」高國輝回歸一軍，自5月7日因左側腹斜肌拉傷後，已有2個月沒站上一軍球場，賽前高國輝表示現在身體狀況已回復到受傷前的好狀態，雖然今天沒有先發上陣，不過就算從板凳出發，6局下半上場代打依舊把握機會，用全壘打證明自己實力依舊。

高國輝重返一軍，不過不在今日的先發名單中，富邦悍將總教練陳連宏表示，高國輝的身體已經恢復到100%了，會在場邊隨時準備代打，守備也沒問題。果然6局下半，與中信兄弟戰成4比4平手時，高國輝上場代打，下半季首打席就敲出帶有2分打點的右外野方向全壘打，一棒將比分超前成6比4。

高國輝在賽前曾表示，自己因為傷勢纏身影響打擊，同時出賽場次逐漸減少，「當運動員要學會跟傷痛共處，自己從腳踝到脊椎、手掌，身上有大大小小的傷，自己也是因為喜歡這項運動，才會盡力做好復健、重回球場比賽。每次受傷後復原的速度越來越慢，自己接下來一定要保持健康，不敢說要表現，但保持健康最重要。」因此非常珍惜每次打擊機會。

(中時電子報)