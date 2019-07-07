王心恬近日錄狼谷競技台《Game什麼東西》，她表示9月即將挑戰敦煌超級馬拉松（簡稱超馬），最近每周練體能，做瑜珈訓練肌力，不熱的晚上也一定外出跑10公里，希望可以增加體能。談到超馬挑戰最驚險的經驗，她透露第一次跑差點昏倒，腦海不停浮上放棄的念頭，但撐過之後愛上這感覺。

王心恬坦言過去很討厭跑步，後來慢慢接觸，先是半馬、全馬，接著超馬，她笑說：「我想去跑超馬的原因，是因為它有旅遊成分，有些地方自己去有點危險，跟團又怕踩雷，超馬可以跑步兼觀光。」她第一個超馬地點是吳哥窟，踏上從小嚮往的地方，真的覺得很感動。對她而言，行前需要注意的除了體能，還有裝備重量，她在跑步全程需把8公斤背身上，包含食物、睡袋、睡墊等物，因此每一公克都需小心計算，她笑稱自己在商店按計算機，計較的不是價格，而是重量。

相較前年，王心恬開始跑步後，體態變得更美，她回憶過去，「以前吃很多，怎麼吃都不會胖，就覺得不需要運動，但其實不是這樣。」她過去經常用關節跟膝蓋支撐全身重量，一整天走秀下來，關節老是疼痛，明顯是肌力不足，而吃多不胖也可能是吸收不好，她認為跑步後，不僅肌力變好，而且物慾降低，人也變得獨立。

(中時 )