解婕翎7日在南港展覽館擔任「浪不浪大使」，分享與流浪動物相處的故事。同為愛狗人士的她，透露遇到狗兒過世的難過，她整整一個月為此無法工作，甚至自嘲「比男友劈腿還難過」，讓人感受她的愛狗之心。她提及目前想買第2間房，她的預算落在2000萬，沒想到砍價過程遭數個賣方冷回，「買不起，不要買。」

解婕翎表示，因為自己沒有投資長才，爸爸建議她努力買房，她近日在新莊積極看房，想買8、90坪大的房子接爸媽同住，找了多家賣價3000萬左右的房子，她盤算砍價2、300萬差不多，無奈竟遭賣方冷嗆，讓她相當傻眼。她笑說：「還有人跟我說新莊在地震帶，想用這理由砍價，但賣家應該不會理我。」語畢現場一片笑聲。

解婕翎主持財金類型新節目《爆賺公社》，下周剛好要討論政治，她坦言有些緊張，就連剛剛都還在看稿，雖然談及政治，但她不擔心立場問題，因為自己專心主持節目，對政治不會預設立場。而她在做節目功課的過程，發現選舉很有趣，候選人通常都不會只宣傳自己的政見，還會「刺」對方，她覺得相當有看頭。

(中時 )