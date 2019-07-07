2019第8屆璀璨之星海選第2天「演藝組」登場，熱愛表演、擁有熱忱的參賽者一大早就到場排隊報名，現場大排長龍，參賽者表演才藝五花八門，有古箏、小提琴、鋼琴表演，還有特殊的蒙古舞、滑板舞、朝鮮舞，參賽者中也出現神似韋禮安、柯佳嬿、安海瑟薇的明星臉。各行各業都來報名，如報關行業務、空服員、游泳老師、物理治療師、工程師，以及來自海外包括新加坡、美、日等地的參賽者，更有人連續2天來報到參加海選，企圖心強烈。

今年出現許多追求二度出道的參賽者，如29歲，身高178公分體重70公斤的陳宜頊，曾擔任外景節目《青春愛7淘》主持人，外型陽光的他，擅長模仿陶喆、王力宏，被說像韋禮安、李國毅，過去也曾參與《莒光園地》演出。來台10年，身高181公分、體重69公斤的30歲美國人布萊恩，當過《WTO姐妹會》固定班底、錄過《2分之一強》並參與電視劇拍攝，台語流利。

身高168公分體重53公斤的18歲徐小喬，某些角度神似藝人柯佳嬿，她從6歲開始學習跳舞，會現代舞、民族舞、芭蕾、KPOP、流行舞，現為一私人舞團的舞者。今年18歲身高170公分、58公斤的蕭雅玟，媽媽是美國人，曾被說像好萊塢女星安海瑟薇，從以前就懷有星夢，笑說之前因為要穿背心比賽所以不敢報名，今年趁暑假空檔來參加海選。今年16歲身高158公分體重42公斤的陳以芯，夢想當演員，連續3年報名璀璨之星比賽，去年報名「演藝組」還有進入複賽，今年再接再厲，希望能夠成為和偶像魏蔓一樣的女演員。

今年的參賽者表演也呼應現正流行的嘻哈曲風，很多參賽者表演RAP歌曲，「演藝組」參賽者精銳盡出，還有人表演主持、1人分飾2角戲劇、飾演詮釋精神疾病患者、中國傳統舞蹈等。其中綁著「髒辮」的19歲身高179.6公分，體重65公斤的丁友廉，因為髮型酷炫在隊伍中特別醒目，現就讀台南大學英語學系，他最喜歡美國嘻哈歌手ASAP Rocky、樂團Migos。第8屆璀璨之星7月10日公布入圍複賽名單，7月17日複賽， 8月21日舉行決賽。

(中時 )