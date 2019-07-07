2019竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華6日於竹北新樂沙灣開唱。由唐從聖主持，嘻哈樂團「臭屁嬰仔」帶來精采開場表演，連唱5首嘻哈歌曲，現場年輕歌迷為之瘋狂。臭屁嬰仔開唱前，親身體驗竹北小旅行，3人由教練教導他們釣石斑，但因石斑魚實在太重，更有魚重達20斤，甚至最後弄斷釣竿，他們現場不住驚呼。

緊接登場的是黃美珍，她懷孕中捎來喜訊，預計12月生產，她笑說：「還不知是天蠍還是射手寶寶。」雖然孕程稍有不適，甚至在上場前還害喜嘔吐，但她仍敬業上台演出，一連熱唱〈小塵埃〉、〈只怕想家〉，還有大家耳熟能詳的〈告訴我什麼是愛〉以及〈途中〉等，現場觀眾聽得如癡如醉。

晚會中還有楊哲、林良歡、陳彥允分別登場。當陳彥允唱到〈Money Back Me Home〉一曲時超HIGH，不但走入觀眾群，並爬上攝影高台與群眾同歡，受到現場歌迷熱烈歡呼。最後，玖壹壹壓軸登場，場面為之瘋狂，他們帶來〈鄉下來的〉、〈9453〉、〈男子漢的浪漫〉、〈打鐵〉等多首歌曲，嗨翻整個新月沙灘。

而串起全場精采表演的靈魂人物唐從聖，聊到最近開始投資副業，經營兩品牌，包括炸雞排與雞胸肉2種，炸雞排以門市營業，鎖定一般消費大眾；雞胸肉減脂餐系列則鎖定健身減脂的運動者。他在8月會跟康康一起在紅樓表演個人Talk Show，一場戲只有4席，共安排6場Show。

(中時 )