主播出身的周明璟，以流利外語和專業主持風格成為各大精品愛用的雙語主持人，主持滿檔也讓周明璟被業界封為活動女王。近日她悄悄分享喜訊，兩年前已和加拿大求學時期相識的男友登記結婚。她甜笑透露老公優秀又專業，是少數進入英國F1賽車隊的華人工程師。婚紗照是周明璟帶著禮服飛到英國拍攝，就連兩人的妝髮都是自己一手包辦，她表示，「緣分很奇妙，認識10幾年在英國重遇才開啟這段戀情，英國對我們來說很有意義。」兩人個性低調不鋪張，只在台灣邀請雙方至親好友舉行一場溫馨婚禮。

結婚2年的周明璟最近傳出懷上雙胞胎的好消息，已有4個多月身孕的她，四肢仍然十分纖細，主持活動身穿合身禮服幾乎看不出身懷六甲，近期她還飛往香港及澳門主持大型萬人活動，堪稱最強孕婦。她自認是工作狂實在停不下來，懷孕過程都有徵詢醫生建議，醫生說只要身體狀況許可，很樂意看到準媽媽樂在工作。

周明璟目前手上有設計家和Yahoo TV兩個節目，活動邀約已排到年底，還有明年初大型尾牙已來邀約。預產期在年底的她將主持到預產期前一個月，她很感謝先生、公婆和家人的包容，讓她可以兼顧孕期和熱愛的工作，客戶們也很為她開心。先生在孕期更加體貼，婆婆還說生雙胞胎很辛苦，要周明璟好好挑月子中心住2個月，讓她覺得很幸福。至於雙胞胎的性別，先生說男生、女生都好，但寶寶腿夾得很緊所以還沒揭曉。

(中時 )