71歲的雷洪昨（6）日晚參加梁修身女兒的婚宴，久未出現鏡頭前，他看起來消瘦憔悴，坦言這半年來刻意瘦身，原本80公斤，現在掉了3、4公斤，「年紀愈大愈不能胖，雖然瘦一點會感覺比較蒼老，但有一好沒兩好」，同時感嘆景氣不好，資深藝人發揮空間少，2年來在民視一直未有戲劇演出，心情超悶。

他過去擁1妻5妾，享齊人之福表面風光，其實問題多。3年前因其中一老婆玩期貨慘賠6000萬，最後賣千萬房才解決，妻妾陸續跑掉，搞得「家離子散」。他6日感慨說「反正該走的都走了，不要欠債務，一個人穩穩當當的過」，現在身邊有一位紅粉知己，生活不寂寞。

他拍完《幸福來了》未再拍八點檔，正播的《大時代》及將開拍的《多情城市》都未參與，他心裡難掩悲涼，哀怨：「聽話沒飯吃，不聽話也沒飯吃，講實話，公司任何事我都很配合，也沒得到疼惜。」

雷洪坦言，「我不知道我是不是有得罪人，畢竟已經2檔了，把我們晾在那裡」，強調自己要的只是尊重，也沒想過跳槽，「算了，年紀那麼大，去哪裡呢，民視對我也不錯，我們要摸著良心講，別人沒有的，我們都有了，說要走沒道理，我的意思是希望大家相挺，互相、關照一下嘛」。

(中時 )